Kylie Jenner (22) zwischen zwei Männern? Erst vor wenigen Monaten machte die Brünette die Trennung zu Travis Scott (28), der auch der Vater ihrer Tochter Stormi Webster (1) ist, öffentlich. Kurz danach kamen ziemlich schnell Gerüchte auf, sie würde mit ihrem Ex Tyga (30) wieder anbandeln. Mittlerweile hat sich die Gerüchteküche ein wenig abgekühlt – Kylie dementierte entschieden, mit Tyga zu liebäugeln, und gab zudem an, sie hätte mit Travis einfach nur ein gutes Eltern-Verhältnis. Sehen die beiden Herren das ebenso entspannt? Denn nun wurde das Trio gleichzeitig im selben Klub gesichtet!

Am Samstag feierte P. Diddy (50) seinen runden Geburtstag mit einer großen Sause – mit ihm rockten an diesem Abend unzählige Promis. Dazu waren auch Travis und Tyga eingeladen, die vor Ort dann auf ihre ehemalige Herzensdame Kylie trafen, die mit ihrer größeren Schwester Khloé (35) im Schlepptau kam. Inwiefern die ehemaligen Lover in dieser Nacht aber tatsächlich etwas miteinander zu tun hatten, ist bisher nicht klar.

Wegen des pompösen Auftritts der Keeping up with the Kardashians-Beauty ist es jedoch sehr wahrscheinlich, dass die zwei Musiker beim Anblick ihrer 22-jährigen Ex durchaus feuchte Augen bekommen haben dürften. Kylie trug zur Feier des Tages ein glitzerndes Abendkleid, das ihr Dekolleté mit einem bis zum Bauchnabel reichenden Ausschnitt äußerst prominent in Szene setzte.

ActionPress Travis Scott, Dezember 2019

Instagram / kyliejenner Khloe Kardashian und Kylie Jenner, Dezember 2019

Instagram / kyliejenner Khloe Kardashian und Kylie Jenner, Dezember 2019

