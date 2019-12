Ariana Grande (26) feierte im Jahr 2018 mit ihrer Single "God Is a Woman" immense Erfolge weltweit! Die Ballade – und zweite Auskopplung aus ihrem Album "Sweetener" – landete sogar auf Platz acht der US-Billboard Hot 100, und servierte ihr dort den insgesamt zehnten Top-Ten-Hit. In siebzehn weiteren Ländern schaffte es der Track ebenfalls in die oberen Ränge der Charts. Zudem verdankt Ariana dem Song ihre Grammy-Nominierung. Jetzt kam allerdings ans Licht, dass eigentlich Camila Cabello (22) das Lied zuerst aufnehmen sollte!

Das gab die Liebste von Shawn Mendes (21) in der Show SiriusXM's Radio Andy sogar selbst ganz offen zu: "Ich glaube, sie hatten einen Refrain für das Lied – und dann habe ich die Strophen dazu geschrieben. Letztlich war der Song nicht der richtige für meine Stimme.", berichtete Camila. Danach sei der Song dann bei Ariana gelandet. "Also haben sie und ihr Team ihre Version geschrieben und die klang fantastisch!", gab Camila neidlos zu.

Wenn es nach der "Havana"-Interpretin geht, könnten künftig nicht mehr nur musikalische Stücke zwischen den beiden Bühnenstars hin- und hergeschoben werden – sie würde es begrüßen, auch mal ein Duett mit Ariana aufzunehmen: "Ich fänd es toll, sie ist meine Freundin! Wir fragen einander, wie es uns geht." Dass ihre Kollegin nach einigen Krisen in der Vergangenheit wieder in guter psychischer Verfassung sei, freue sie außerdem sehr.

Getty Images Camila Cabello im Dezember 2019

Getty Images Ariana Grande im Dezember 2018

Getty Images Camila Cabello bei einem Auftritt in Minnesota

