Diese beiden stehen miteinander selbst eisige Zeiten durch! Die Rede ist von Joey Heindle (26) und seiner Freundin Ramona Elsener, die nicht nur als Pärchen durchs Leben gehen, sondern auch als Tanz-Paar die Dancing on Ice-Fläche einheizen. Der Reality-Star und seine Partnerin haben vier ganze Monate voller hartem Training hinter sich und das hat sich ausgezahlt: Am Freitag sicherten sich die beiden tatsächlich das heiß ersehnte Ticket ins Finale – und dieser Meilenstein bewegte Joey nun zu einer rührenden Liebeserklärung!

Auf seinem Instagram-Account lässt der Musiker die Ereignisse noch einmal Revue passieren: "So sehr habe ich es noch nie gefühlt. Danke an dich, mein Schatz, was du mir alles beigebracht hast in dieser kurzen Zeit", bedankt sich der Promi Big Brother bei der Eistänzerin. Für ihre Unterstützung lässt der TV-Star seiner Liebsten sogar noch weitere süße Zeilen da...

"Das Schöne ist, dass du mir immer erhalten bleibst, mein Herz, und nicht weg bist, wenn das hier alles rum ist. Meine Eis-Göttin", freut er sich in der Bildunterschrift des Stage-Shots auf die gemeinsame Zukunft nach dem Fernsehprojekt. Bleibt abzuwarten, ob dieser Weg wohl mit einem Sieg bei "Dancing on Ice" beginnt!

Instagram / joeyheindle Joey Heindle und Ramona Elsener bei "Dancing on Ice"

Instagram / joeyheindle Joey Heindle und seine Partnerin Ramona Elsener

Instagram / ramonaelsener/ Joey Heindle und Ramona Elsener

