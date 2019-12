The Vivienne ist unter der Haube! Für die Drag Queen läuft es momentan mehr als rund: Im vergangenen Monat wurde die 27-Jährige, die mit bürgerlichem Namen James Lee Williams heißt, in der ersten Staffel der britischen Castingshow RuPaul's Drag Race zur Siegerin gekrönt. Vor Jahresende setzte die Beauty ihrem Glück jetzt auch noch die Kirsche aufs Eis: Sie hat ihren Lebenspartner geheiratet!

Am vergangenen Sonntag gab The Vivienne ihrem David Ludlow das Jawort. Für die Zeremonie wurde ein Londoner Nachtclub zu einem Festsaal umdekoriert, an dessen Kopfende die Trauung stattfand, wie Bilder auf ihrem Instagram-Account zeigen. Auch ein erstes Foto des frischgebackenen Ehepaares teilte das TV-Gesicht. "Das war der unglaublichste Tag", schwärmte die Britin nach den Feierlichkeiten.

Unter das Hochzeitsfoto im Netz reihten sich etliche Gratulanten. Fast 50.000 Mal wurde der Like-Button geklickt und Fans hinterließen ihre Glückwünsche. "Mein Herz ist voller Liebe", freut sich etwa eine Userin, während viele weitere mit Herz-Emojis kommentierten.

Instagram / thevivienne_ The Vivienne, TV-Gesicht

Instagram / thevivienne_ Hochzeit von The Vivienne und David Ludlow

Instagram / thevivienne_ David Ludlow und The Vivienne

