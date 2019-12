Sind für Francisco Medina (42) aller guten Dinge etwa sechs? 2007 stieg der Schauspieler als Maximilian von Altenburg in die Vorabendserie Alles was zählt ein. Seither durchlebt seine Figur eine echte Achterbahnfahrt der Gefühle und verschwand schon des Öfteren von der Bildfläche. Vor wenigen Tagen gab der Darsteller sein sechstes Comeback in der Daily Soap. Ist er jetzt vielleicht wieder fester Bestandteil des Casts? Promiflash hat nachgehakt.

"Ich könnte mir auch vorstellen, wieder fest dabei zu sein", stellte Francisco im Gespräch mit Promiflash klar. Sein Coaching-Business, auf das er sich während seiner "Alles was zählt"-Auszeit konzentrierte, laufe wunderbar. Doch auch das Drehen mache ihm unglaublich viel Spaß: "Es ist immer wieder schön und toll. Auch wenn es für mich ja eigentlich nichts Neues ist, so ist es immer wieder neu und spannend, ans Set zurückzukommen." Eine endgültige Rückkehr in die Soap ist für Francisco demnach nicht ausgeschlossen.

Außerdem plauderte er schon jetzt aus: "Ich bleibe dieses Mal so lange wie noch nie. Das war ein Wunsch von mir und auch vom Sender." Was genau die Zuschauer erwartet, verriet der 42-Jährige nicht. Er betonte aber, dass er sich, was sein Comeback und die Story für Maximilian angeht, schnell mit RTL einig geworden sei.

TVNOW / Julia Feldhagen Francisco Medina und Tatjana Clasing bei "Alles was zählt"

MG RTL D / Willi Weber Francisco Medina und Franziska Benz bei "Alles was zählt"

Jennifer Zumbusch / Future Image // ActionPress Francisco Medina beim RTL-Spendenmarathon 2019

