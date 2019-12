2018 war das Jahr von Marie Wegener (18)! Bei der 15. Staffel von DSDS konnte sich die damals 16-Jährige gegen ihre starken Konkurrenten durchsetzen und ging zum Schluss als jüngste Siegerin des beliebten Gesangswettbewerbs hervor. Nachdem es kurz darauf ruhig um die Künstlerin geworden ist, feierte sie im Sommer ihr Comeback und veröffentlichte ihre Single "Countdown". Während Marie ihrem Schlager-Image treu geblieben ist, hat sie optisch eine kleine Verwandlung hingelegt!

Während sich die Blondine vor zwei Jahren noch in mädchenhafte Roben schmiss und vom Styling her eher schüchtern wirkte, gibt sie heute Vollgas. Auf der Bühne zeigt sich die "Königlich"-Interpretin vor allem in knalligen Farben. Aber sie kann auch sexy und verführerisch sein. So präsentierte sie sich auf einer Musicalpremiere im Oktober in einem schwarzen Leder-Look und posierte freudestrahlend für die Fotografen.

Hat Marie möglicherweise das Zeug dazu, die neue Helene Fischer (35) zu werden? Nicht nur gesanglich und von der Haarfarbe her ähneln sich die beiden Musikerinnen. Auch die Ex von Florian Silbereisen (38) kleidete sich am Anfang ihrer Karriere noch recht unauffällig. Mittlerweile sind ihre gewagten und heißen Outfits bei ihren spektakulären Bühnenshows nicht mehr wegzudenken.

Florian Ebener/Getty Images DSDS-Siegerin Marie Wegener bei "Let's Dance"

Anzeige

ActionPress Marie Wegener im ZDF Fernsehgarten im Juli 2019

Anzeige

Becher/WENN.com Helene Fischer bei "Die große Schlagerüberraschung", 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de