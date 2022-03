Marie Wegener (20) ist erwachsen geworden! Im zarten Alter von nur 16 Jahren gewann die Sängerin die 15. Staffel von DSDS – und verzauberte sowohl den damaligen Chef-Juror Dieter Bohlen (68) als auch die Zuschauer. In den vergangenen Jahren ist das Nachwuchstalent der Musik treu geblieben und hat zwei Alben herausgebracht. Doch ihr zuckersüßes Image hat die 20-Jährige inzwischen abgelegt: Aus dem einstigen Küken ist eine Frau geworden! Das beweist auch ein megaheißes neues Foto von Marie...

Via Instagram teilte die "Königlich"-Interpretin jetzt einen hübschen Schnappschuss von sich: Marie trägt auf der Schwarz-Weiß-Aufnahme ein supercooles Outfit mit Biker-Jacke. Dabei lehnt sie an einer Wand und spielt mit ihren Haaren – ihr lasziver Blick in die Kamera rundet das sexy Bild und den Vamp-Look perfekt ab! Zahlreiche Fans likten das Foto bereits und ließen ihr in den Kommentaren überschwängliche Komplimente zukommen: "Du bist einfach wunderschön", schwärmte ein Follower.

Zu dem Bild veröffentlichte Marie noch eine emotionale Botschaft: "Heutzutage versucht man immer, der oder die Beste zu sein und für alle gut genug zu sein. Dabei vergisst man oft, dass man für die Menschen, die dich wirklich lieben, immer unglaublich wertvoll sein wird, bedingungslos!" Weiter schrieb die Beauty: "Was ich damit sagen will: Vergesst bitte nie, dass egal in welchem Zustand ihr euch befindet, ob ihr erfolgreich seid oder gerade mal ein Tief habt, eure Familie und wahren Freunde sind immer für euch da." Man solle seine Liebsten nie wegstoßen, sondern immer schätzen.

Anzeige

Getty Images Marie Wegener bei "Let's Dance", Mai 2018

Anzeige

Instagram / mariewegener_official Marie Wegener, DSDS-Sternchen

Anzeige

Instagram / mariewegener_official DSDS-Siegerin Marie Wegener

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de