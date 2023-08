Dieter vs. Katja: Auf welcher Seite ist DSDS-Siegerin Marie?

Sie hat eine klare Meinung! In der vergangenen Staffel von DSDS sorgten die Kandidaten und der Sieger Sem Eisinger nur für halb so viele Schlagzeilen wie die Jury rund um Dieter Bohlen (69). Der Chefjuror zankte sich mit seiner Kollegin Katja Krasavice (27). Während und auch nach der Show keiften sie sich an. Manche verteidigten die Rapperin, andere den Poptitan. Doch auf wessen Seite steht DSDS-Star Marie Wegener (22)?

2018 hatte sie die Castingshow gewonnen – sie hatte den 69-Jährigen also persönlich kennenlernen können. Da er ganz anders als Katja ticke, sei Marie nicht überrascht, dass es zum Streit kam, erklärt sie im Interview mit Der Westen. "Dieter ist Dieter. So kennt man ihn und als Typ ist er ja auch gerade deswegen eine ganz eigene Marke", meint sie. Sie scheint den Modern Talking-Star sogar etwas in Schutz zu nehmen.

"Katja und Dieter sind zwei extreme Persönlichkeiten. Beide meinungsstark und beide bleiben ihrer Meinung treu. Dieter steht einfach für etwas anderes als Katja", führt Marie aus. Sie selbst habe derzeit keinen Kontakt zu Dieter. Ob sich das ändern wird? Die 22-Jährige könnte sich nämlich vorstellen, auch mal hinter dem Jury-Pult zu sitzen.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, DSDS 2023

Getty Images Dieter Bohlen, Musiker

Instagram / mariewegener_official Marie Wegener, DSDS-Sternchen

