Zugegeben, auf den Social-Media-Profilen von Anna Hofbauer (31) ist es aktuell ziemlich ruhig – aber das aus gutem Grund! Seit wenigen Wochen ist die ehemalige Bachelorette Mama. Kein Wunder also, dass die TV-Berühmtheit und ihr Sohnemann jetzt erst einmal die Kennenlernphase ganz in Ruhe für sich genießen wollen. Ab und zu nimmt sie sich aber dennoch kurz Zeit, um sich bei ihren Fans zu melden – so wie jetzt!

In ihrer Instagram-Story teilt Anna nun einen kurzen Clip. Darauf zu sehen: Die frischgebackene Mami, die mit ihrem Sohnemann in der Trage eine Runde kuschelt. Während die Musical-Darstellerin ihren Wonneproppen ganz vernarrt anschaut, ist von Leo selbst gar nicht so viel zu erkennen. Allein den Blick auf seinen blonden Haarschopf gibt Anna preis. "Habt einen wunderschönen kuscheligen 3. Advent", wendet sich das Mutter-Sohn-Duo in der Bildunterschrift an die Fans.

Auch Leos Papa und Annas Freund Marc Barthel (30) meldet sich auf seinem Profil zu Wort und nimmt seine Community sogar ganz kurz mit in das Kinderzimmer des Kleinen. Wie der Clip zeigt, ist der Raum noch nicht komplett fertig – doch immerhin ist eine Wand bereits in der Farbe Blau gestrichen und die ersten Möbel wie Bettchen und Wickelkommode stehen an Ort und Stelle.

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer mit Söhnchen Leo

WENN Marc Barthel und Anna Hofbauer

Instagram / marcbarthel Kinderzimmer von Anna Hofbauer und Marc Barthels Sohn

