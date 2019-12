Alles futsch! Anna Heiser kann es kaum fassen: Ihr Instagram-Konto ist verschwunden. Für gewöhnlich hält die Liebste von Bauer sucht Frau-Farmer Gerald ihre Community mit Social-Media-Postings auf dem Laufenden. Sie teilt gerne und oft Details aus ihrem Leben, das sich durch ihre Kuppelshow-Teilnahme im Jahr 2017 komplett geändert hat. Jetzt musste Anna allerdings entsetzt feststellen, dass ihr Instagram-Profil nicht nur gehackt, sondern sogar vollständig gelöscht wurde!

"Ich drehe durch! Meine Güte. Ich kriege fast einen Herzinfarkt", zeigte sich Anna in der Instagram-Story ihres neuen Accounts beinahe fassungslos. Der Wahl-Namibierin bedeutete ihr Social-Media-Kanal eine Menge – immerhin hatte sie dort die Erlebnisse der vergangenen Jahre fast wie in einem Tagebuch festgehalten. "Das, was mich am meisten ärgert oder auch traurig macht, ist, dass die ganzen Fotos weg sind. Weil letztlich war mein Instagram-Account ja die ganze Geschichte, wie Gerald und ich uns kennengelernt haben", erklärte die 29-Jährige weiter. In "Bauer sucht Frau" hatte sie ihren Liebsten nämlich nicht nur für sich gewonnen. Die beiden haben danach sogar geheiratet.

Gerald machte seine Follower direkt auf den Profil-Diebstahl aufmerksam – und zeigt sich dabei ebenso bestürzt wie seine Ehefrau: "Warum muss es immer wieder Menschen geben, die anderen nichts gönnen?", klagte der Landwirt in seinem Beitrag.

MG RTL D Bauer Gerald und Anna bei "Bauer sucht Frau" 2017

Anzeige

Instagram / anna_maria_heiser Anna Heiser, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin 2017

Anzeige

MG RTL D / Christian Stiebahl Gerald und Anna in Namibia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de