Der Blickfang des Abends! Taylor Swift (30) ist seit Jahren die absolute Überfliegerin im Showgeschäft – ob als zuverlässige Chart-Stürmerin, als hinreißende Schauspielerin oder als stilsicheres It-Girl. Das stellte sie jetzt erneut unter Beweis: Nicht nur, dass die 30-Jährige als Darstellerin in der Verfilmung des Erfolgsmusicals "Cats" glänzt. Bei der Weltpremiere des Films am Montagabend in New York verzauberte sie alle Anwesenden mit ihrer spektakulären Abendrobe!

Gerade erst sorgte die Neuigkeit, dass Taylor dieses Jahr vom angesehen Billboard-Magazin zur "Frau des Jahrzehnts" ausgezeichnet wurde, für Aufsehen. Doch die 30-Jährige reitet ihre Erfolgswelle konsequent weiter: So wurde am Montagabend in der Alice-Tully-Hall in New York die große Premiere der Film-Adaption vom Erfolgsmusical "Cats" gefeiert, in der Taylor eine Rolle ergattern konnte. Die "Shake It Off"-Interpretin erschien dabei in einem bodenlangen Blumenkleid von Oscar de la Renta (✝82) und zog eine lange Schleppe hinter sich her. Ihr Haar war edel zu einem tiefen Dutt gebunden – und ihr roter Lippenstift passte farblich perfekt zu ihrem Satin-Dress.

Auch privat scheint bei Taylor alles auf Höchstniveau zu laufen. Begleitet wurde sie nämlich von ihrem Freund Joe Alwyn (28). Der war zwar nicht mit seiner berühmten Freundin auf dem roten Teppich, allerdings wurde das Paar später am Abend gesehen, wie es gemeinsam die Veranstaltung verließ. Beide hielten Händchen und schmiegten sich unter einem Regenschirm eng aneinander.

Getty Images Taylor Swift, Dezember 2019, "Cats"-Premiere

ActionPress Taylor Swift und Joe Alwyn, Oktober 2019

ActionPress Taylor Siwft und Joe Alwyn, Dezember 2019, "Cats"-Premiere

