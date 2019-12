Cardi B (27) machte Offset (28) ein teures Geschenk! Für ihre Liebsten gibt die US-Rapperin gerne mal ein stolzes Sümmchen aus: Nicht nur für ihre Tochter Kulture hat sie eine Geburtstagsfeier im Wert von mehreren Tausend Euro organisiert – auch für ihren Partner scheute sie nun keine Kosten und Mühen: In einem Stripclub soll das Paar zwischen 45.000 und 90.000 Euro ausgegeben haben. Doch Cardi Bs Geschenk übertraf das Ganze um Längen!

Auf Instagram lud die 27-Jährige einen Clip hoch, in dem sie filmte, wie sie Offset sein Geschenk überreichte: "Jeder sagt, du hast alle Autos, du hast allen Schmuck. Was kann ich also jemandem geben, der alles hat?", beginnt die Musikerin verheißungsvoll. Dann wird die Tür des Kühlschranks geöffnet – und darin liegen Geldscheine im Wert von fast einer halben Million Euro! Das Geburtstagskind ist angesichts dieser Überraschung vollkommen sprachlos. "Ich weiß, dass ich dir das Geld nicht geben muss, aber ich wusste nicht, was ich dir schenken sollte", erklärte die US-Amerikanerin.

Cardi B bekennt sich immer wieder ganz offen dazu, dass ihr Materielles wichtig ist. Nachdem sie wegen ihrer Schönheits-OPs Konzerte absagen musste, hatte die "Bodak Yellow"-Interpretin bemerkt: "Ich hasse es, Shows zu canceln, weil ich das Geld liebe. Ich bin süchtig nach Geld und mir wird eben echt viel gezahlt für meine Shows."

