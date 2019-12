Andrej Mangold (32) und Jennifer Lange (26) schließen ihr Liebesjahr gemeinsam ab! Bei Der Bachelor lernten sich der Sportler und die schöne Brünette kennen – und lieben. Seit dem Finale der Kuppelshow, Anfang des Jahres, können die Turteltauben ihre Beziehung auch öffentlich ausleben. Und mittlerweile scheinen die beiden zu einem richtig guten Team zusammengewachsen zu sein. Doch ein Meilenstein liegt aktuell noch vor den TV-Bekanntheiten – das erste gemeinsame Weihnachtsfest!

Und das Fest der Liebe möchten die beiden in diesem Jahr auf jeden Fall miteinander verbringen – nämlich bei Jennys Familie in Bremen. "Ich bin echt froh und gespannt und auch meine Family, die sind auch sehr gespannt, ihn endlich kennenzulernen. Vor allem meine Tante ist ganz heiß darauf, ihn kennenzulernen", schwärmt die 26-Jährige im RTL-Interview von ihren Plänen. Auch Andrej kann es kaum mehr abwarten, die ruhigen Tage mit seiner Liebsten und ihren Angehörigen zu verbringen. Seine Eltern sieht der Sportler erst wieder nach den Feiertagen: "Meine Eltern machen dieses Jahr eine schöne Kreuzfahrt, die haben sich also abgemeldet", verrät er.

2019 kann sich Andrej auch endlich mal über Weihnachten entspannen. Im September gab der TV-Star nämlich seine Profikarriere im Basketball auf. "Weihnachten war durch den Sport immer ein schwieriges Thema, weil wir hatten im Basketball ja nie eine Winterpause. Sprich Weihnachten sah bei mir die letzten Jahre immer so aus, dass ich am 24. morgens trainiert habe und am 25. abends", so der 32-Jährige.

ActionPress Andrej Mangold und seine Jenny, September 2019

Instagram / agentlange Andrej Mangold und Jennifer Lange

SIPA PRESS Andrej Mangold, Baskettballer

