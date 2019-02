Endlich ist es auch offiziell raus: Andrej Mangold (32) entschied sich in der allerletzten Nacht der Rosen für Jennifer Lange. Die Bremerin konnte sich am Ende gegen Kontrahentin Evanthia Benetatou durchsetzen und nahm die letzte Schnittblume des diesjährigen Bachelors mit Vergnügen an. Die Dreharbeiten zur Sendung liegen zwar schone einige Wochen zurück, zeigen durften sich die Show-Sieger bislang aber noch nicht gemeinsam. Umso schöner ist jetzt der erste private Schnappschuss des Staffel-Duos!

"Wenn ein Bild einfach alles ausdrückt", schreiben sowohl Jenny als auch Andrej auf Instagram und posten dazu beide das gleiche Foto. Ein Bild vom Final-Abend, auf dem sich die beiden innig küssen. Scheint, als hätten die zwei das Ganze auch sofort ein wenig gefeiert, immerhin hält Andrej lässig ein Sektglas in der Hand. Mit dem Hashtag "Love" wird noch einmal klar: Hier ist Liebe im Spiel!

Die Zumba-Trainerin und der Profi-Basketballer scheinen sich nicht nur in Bezug auf Text und Bild beim Posten abgesprochen zu haben, sondern auch, was die Zeit angeht. Beide stellten den Schnappschuss um genau 21.18 Uhr ins Netz.

TVNOW Jennifer Lange und Andrej Mangold im Bachelor-Finale 2019

TVNOW Jennifer und Andrej in der 8. Folge von "Der Bachelor"

TVNOW Bachelor Andrej Mangold mit Kandidatin Jennifer Lange

