In seiner Rolle als James Bond steht Daniel Craig (51) zu seinen grauen Haaren! 2020 wird er zum letzten Mal als britischer Erfolgsagent auf der Kinoleinwand zu sehen sein – und für diesen Auftritt wurde nicht an seiner natürlichen Haarfarbe gepfuscht. Ein erster Trailer von "No Time To Die" zeigt: Zum ersten Mal in der Geschichte der Film-Reihe ist der Kriminalheld grauhaarig! In seiner Freizeit scheint Daniel allerdings nicht ganz so selbstbewusst mit seinem ergrauten Haar umzugehen: Auf aktuellen Fotos hat er seinen Schopf gekonnt unter einer Kappe versteckt.

Auf der Leinwand macht der 51-Jährige mit seinen grauen Haaren eine hervorragende Figur. Nach einem Bericht von Daily Mail würden Filmfans James Bond mit dem neuen Haar-Styling "männlicher" finden und den silbernen Gentleman-Look befürworten. Doch hat der Schauspieler privat etwa ein Problem mit seiner Haarfarbe? Auf neuen Paparazzi-Schnappschüssen trägt Daniel jedenfalls die Cap eines englischen Fußballvereins und verdeckt damit seine Haare.

Auch sonst ist der Hollywood-Star deutlich legerer unterwegs als sein Blockbuster-Pendant. Während James Bond auf Anzug und Fliege setzt, kleidet sich Daniel abseits des Sets ziemlich locker: Die aktuellen Schnappschüsse zeigen ihn mit blauer Bomberjacke, grauer Jogginghose und klassischen Kult-Turnschuhen.

Hewitt/McLees/SplashNews Schauspieler Daniel Craig, Dezember 2019

Landmark Media Press and Picture Daniel Craig für den James-Bond-Film "No Time To Die"

Hewitt/McLees/SplashNews Daniel Craig im Dezember 2019

