Er hat die Lizenz zum Chillen! Zurzeit finden auf Jamaika die Dreharbeiten zum neuen James Bond-Film statt. Natürlich ist auch der Hauptdarsteller Daniel Craig (51) mit von der Partie – für den Schauspieler ist es bereits das fünfte Abenteuer im Dienste ihrer Majestät. Der Brite scheint es sich dabei richtig gut gehen zu lassen: Am Set machte Daniel es sich nämlich kurzerhand gemütlich – während sein Double mächtig ins Schwitzen kam!

Wie Mirror berichtet, sei der Kino-Held am Mittwoch zusammen mit mehreren Crew-Mitgliedern ganz entspannt an Bord einer eigens angefertigten Yacht geklettert, um sich von dort aus das Treiben an Land anzuschauen. Am Ufer habe sein Double Jean-Charles Rosseau auf seinen Einsatz gewartet, um eine spektakuläre Szene für den neuen Streifen zu drehen. Für die Sequenz habe der rund 20 Jahre jüngere Franzose sehr kurze Shorts und eine Rettungsweste getragen – was darauf hindeute, dass es sich dabei um eine Action-Szene handelt.

Der "Empire Award"-Gewinner lässt es also schon vor seinem endgültigen Abschied als 007 etwas ruhiger angehen – denn es gilt als sicher, dass Daniel in dem insgesamt 25. Bond-Film zum letzten Mal in der Rolle des britischen Spions zu sehen sein wird. Doch wer wird sein Nachfolger – oder seine Nachfolgerin? Wenn es nach Daniel geht, könnte auch eine Frau die Rolle des wohl berühmtesten Geheimagenten der Welt übernehmen, wie er kürzlich gegenüber der britischen Zeitung verraten hat.

Getty Images Daniel Craig im Dezember 2017

Anzeige

Splash News Daniel Craig in New York, März 2019

Anzeige

Adam Berry/Getty Images for Sony Pictures Schauspieler Daniel Craig bei der Premiere zu "James Bond: Spectre"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de