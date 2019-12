Bei Nadja Abd el Farrag (54) geht es endlich wieder bergauf! Nachdem die Sängerin ihre langjährige, verzweifelte Wohnungssuche in Hamburg aufgegeben hatte, zog sie wieder bei ihrer Mutter ein. Aber das ist noch längst nicht alles, denn auch arbeitsmäßig sah es zuletzt nicht gerade rosig für die 54-Jährige aus. Vor wenigen Tagen verlor sie sogar ihren Auftrittsjob in Krümels Stadl auf Mallorca. Doch die Pechsträhne scheint endlich überwunden zu sein: Naddel hat nun ihre eigene Wohnung und eine neue Beschäftigung gefunden!

"Kurz eine Info. Die bin ich euch schuldig", fing die Ex von Dieter Bohlen (65) ihren jüngst veröffentlichen Beitrag auf Facebook an und fuhr fort: "Ich wurde so herzlich empfangen und habe gerade meine neue Wohnung bezogen." Dazu veröffentlichte sie Fotos, die eine handgeschriebene Willkommenskarte zwischen Kerzen und einer Schale Orangen auf einem weihnachtlich dekorierten Tisch zeigen. Wo genau sich ihre neue Bleibe befindet, ließ die Hamburgerin jedoch noch nicht durchblicken. Auch von wem genau die lieben Willkommensworte stammen, behielt sie bisher für sich.

Doch das ist noch lange nicht alles, was Naddel ihren Fans zu verkünden hatte. Bereits drei Tage zuvor teilte sie ihrer Community auf Social Media mit: "Ein neuer Job beginnt. Endlich kann ich arbeiten!" Dabei handle es sich um eine normale Arbeitsstelle. Was genau sie macht, möchte sie ihren virtuellen Wegbegleitern bald in einer ruhigen Minute erklären.

Facebook / Nadja Abd el Farrag alias Naddel Willkommenskarte an Nadja Abd el Farrag

ActionPress Sängerin Nadja Abd el Farrag

