Es war die Schock-Trennung im Jahr 2005: Nachdem Schauspielerin Jennifer Aniston (50) und Hollywood-Hottie Brad Pitt (55) sich ihm Jahr 2000 das Jawort gegeben hatten, gaben sie fünf Jahre später ihr Liebes-Aus bekannt. Kurz darauf hatten sie wegen "unüberbrückbarer Differenzen" dann auch die Scheidung eingereicht. Zumindest auf freundschaftlicher Ebene scheinen sie ihre Probleme inzwischen aber überwunden zu haben: Brad war nun zu Gast bei Jens alljährlicher Weihnachtsparty!

Das plauderte ein Vertrauter der Blondine jetzt gegenüber People aus: "Die alljährliche Tannenbaum-Trimm-Party richtet Jen immer am liebsten aus – sie liebt Weihnachten und es sind immer viele Freunde eingeladen." Unter den geladenen Gästen war neben Gwyneth Paltrow (47), Kate Hudson (40) und Jimmy Kimmel (52) dieses Mal auch ihr Verflossener: "Er war einer der ersten, der gegen 19 Uhr gekommen ist und hat sich gegen 23 Uhr fast als Letzter verabschiedet", verriet der Insider.

Doch seit wann sind Brad und Jen wieder befreundet? Laut der Quelle habe der "Once upon a time in Hollywood"-Star seine Ex-Frau an ihrem 50. Geburtstag im Februar besucht: "Sie hatten seit ihrem letzten Geburtstag ein paar Mal Kontakt und haben aktuell ein sehr freundliches Verhältnis." Hättet ihr gedacht, dass die beiden jemals wieder Freunde werden würden? Stimmt ab!

Getty Images Jennifer Aniston und Brad Pitt im Mai 2004

Getty Images Brad Pitt im September 2019

Frazer Harrison/Getty Images Jennifer Aniston im November 2019

