Ab auf die Bretter! Im Gegensatz zu Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38), die das Weihnachtsfest in diesem Jahr nicht mit der königlichen Familie verbringen werden, genießen die Kensington Royals die Festtagsstimmung im Palast der Queen (93) in Sandringham. Auf ein wenig Familienzeit wollen Prinz William (37), Herzogin Kate (37) und die Kids dann aber doch nicht verzichten: Nach den Feiertagen fahren sie in den Skiurlaub.

"Die Cambridges wollen zu Beginn des neuen Jahres mit ihren Kindern Skifahren gehen", verriet eine Quelle nun gegenüber Fabulous Digital. Auch Kates Eltern Carole (64) und Michael Middleton (70) sollen die Royals bei ihrer winterlichen Auszeit begleiten. Damit ihre Sprösslinge George (6), Charlotte (4) und Louis (1) auf Schlitten oder Skiern auch eine gute Figur abgeben, soll ihre Mama auch schon die Augen nach Mini-Schnee-Outfits offen gehalten haben.

Während der Ausflug in die weiße Winterlandschaft für den jüngsten Spross noch Neuland sein dürfte, haben seine älteren Geschwister bereits Ski-Erfahrung sammeln können. Schon 2016 verbrachten William und seine Liebsten ihre Freizeit in den französischen Alpen. Neben Schneeballschlachten und Spaziergängen konnten Charlotte und George dort ihre ersten Versuche auf den Brettern machen.

Getty Images Prinz William und Kate 2018

Getty Images Prinz William, Herzogin Kate und ihre drei Kinder, Juni 2019

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate

