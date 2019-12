Katja Krasavices (23) Postfach ist voller anzüglicher Angebote – das behauptet die YouTuberin zumindest selbst. Seit mittlerweile fünf Jahren mischt die Blondine die Video-Plattform mit Clips auf, in denen sie gerne mal leicht bekleidet über ihr Liebesleben redet. Für das kommende Jahr hat Katja sogar ihre Debütplatte "Boss Bitch" geplant. Klar, dass bei über 1,5 Millionen Abonnenten auch die Promi-Männerwelt auf sie aufmerksam wird: Angeblich kann sie sich vor lauter privater Nachrichten und Fotos, unter anderem von berühmten Kickern, kaum retten!

Wer genau die Fußballer sind, die ihr im Netz schreiben, will die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin nicht verraten. Ob sie ihnen allerdings auch mal zurückschreibt, erzählte sie jetzt gewohnt selbstbewusst gegenüber Bild: "Ab und zu, kommt darauf an, ob er mir gefällt. Ich bin meine eigene Frau und mache das nicht vom Beruf abhängig." Gerade an den Torjägern und -hütern gefalle ihr aber, dass sie ehrgeizig seien. "Da ich genauso bin. Ich mag Männer, die was drauf haben", plauderte Katja weiter über ihre Vorlieben aus. Auch zu einem Sportler-Date sei es schon gekommen, über weitere Details schwieg sich die Influencerin wiederum aus.

Neben den Stollenschuh-Trägern sollen laut der 23-Jährigen auch andere VIPs Interesse an ihr angemeldet haben – und dieses mit beigefügten Bildern veranschaulichen: "Die schicken sehr gerne Bilder, die niemand anderes sehen sollte. Ich könnte viele Schlagzeilen mit solchen Bildern bekommen, aber würde so was niemals teilen oder ausnutzen." Die Pics seien ihr selbstverständlich nicht unangenehm – vielmehr freue sich die gebürtige Tschechin darüber. "Männer sind eben alle nur Männer, egal wie erfolgreich oder nicht", zog sie schließlich ein diplomatisches Fazit.

Defrance / ActionPress Katja Krasavice beim Beetique Launch Event

Schürmann, Sascha / ActionPress Katja Krasavice im August 2018

Bieber, Tamara / ActionPress Katja Krasavice in Berlin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de