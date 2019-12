Große Ehre für Kristen Stewart (29)! Die Schauspielerin flimmert seit über 17 Jahren regelmäßig über die Kino-Leinwände. Ihr Debüt gab sie 2002 als junges Mädchen im Thriller "Panic Room". Aber der große Durchbruch gelang ihr 2008 mit der Hauptrolle in der Vampir-Saga Twilight. Danach ergatterte sie ein tolles Angebot nach dem anderen und startete in Hollywood durch. Elf Jahre später kann sie nun die Lorbeeren ihres Erfolgs einheimsen: Kristen wird zur "Schauspielerin des Jahrzehnts" ernannt.

Das gab die Hollywood Critics Association – kurz HCA – jetzt via Twitter bekannt: "Wir von der HCA sind stolz zu verkünden, dass Kristen Stewart bei unserer Preisverleihung am 9. Januar den 'Schauspielerin des Jahrzents'-Award erhalten wird." Diese Auszeichnung begründete die Filmkritik-Gesellschaft vor allem mit ihren herausragenden Performances in Streifen wie "Seberg", "Personal Shopper" und vielen weiteren.

Kristens letztes großes Projekt war das Reboot von "Drei Engel für Charlie", bei dem sie mit Naomi Scott (26), Ella Balinska (23) und Elizabeth Banks (45) vor der Kamera stand. Aber trotz der tollen Besetzung erwies sich das Remake "Charlie's Angels" eher als Flop – zumindest, was die Besucherzahlen angeht. Die 29-Jährige sieht das eher gelassen. "Zum Glück fühle ich mich nicht entmutigt, weil ich wirklich stolz auf den Film bin", erklärte sie im Interview mit The Independant.

