Da wird die Rocker-Braut doch glatt wieder zur Märchenprinzessin! Seit einigen Jahren kennt man das einstige Twilight-Mauerblümchen Kristen Stewart (29) nur noch in taffen Outfits: Statt ihrer langen Mähne trägt die Schauspielerin einen frechen Kurzhaarschnitt, statt engen Kleidern lieber Zweiteiler und statt hohen Schuhen eher Sneaker. Für ein ganz besonderes Event warf sich die 29-Jährige nun aber doch mal wieder so richtig bezaubernd in Schale!

Anlässlich der UK-Premiere ihres brandneuen Streifens "Drei Engel für Charlie" schlüpfte Kristen in ein bodenlanges, eng anliegendes und obendrein noch glitzerndes Karo-Kleid! Das schulterfreie Dress setzte ihre sonst selten zur Schau gestellten Kurven hinreissend in Szene. In diesem Aufzug machte sie das glamouröse "Charlies Angels"-Team, bestehend aus ihren Co-Darstellerinnen Ella Balinska (23), Naomi Scott (26) und Elizabeth Banks (45), komplett.

Kristen wäre aber natürlich nicht Kristen, wenn sie nicht selbst diesem ausgefallenen Look ihren persönlichen Stempel aufgedrückt hätte: So zierte eine coole, mehrteilige Kette ihren Hals. Und als die Temperaturen etwas frischer wurden, warf sie sich typischer Weise eine Lederjacke über. Irgendwann hatte sie von ihrem Girly-Look dann genug und schwupps: Sie tauschte die edlen High Heels unter ihrem langen Kleid kurzerhand gegen ihre geliebten Sneakers!

Getty Images Kristen Stewart, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Die "Drei Engel für Charlie"-Stars bei der UK-Premiere

Anzeige

Getty Images Kristen Stewart bei der "Drei Engel für Charlie"-Premiere in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de