Müssen die Kandidaten bei Hochzeit auf den ersten Blick eigentlich selbst für die Kosten ihrer Heirat aufkommen? Jedes Jahr sind die Verkupplungsexperten Dr. Sandra Köhldorfer (38), Beate Quinn und Markus Ernst auf der Suche nach Singles, die den Partner fürs Leben suchen. Wenn das Trio nach zahlreichen psychologischen Tests schließlich Personen ermittelt hat, die zueinander passen, dürfen die potenziellen Eheleute sich auf eine romantische Traumhochzeit und prächtige Flitterwochen freuen. Ein großes Leistungspaket, das sicherlich einiges kostet! Müssen die Teilnehmer entsprechend tief in die Tasche greifen? Dr. Köhldorfer bringt Licht ins Dunkel!

Via Instagram hatte die bekannte Paar- und Beziehungsexpertin aus der Kuppel-Show kürzlich die Internet-User zu einer Fragestunde auf ihrem Kanal eingeladen. Dabei wollte ein Fan ganz genau wissen, ob der TV-Sender Sat.1 die Kosten für die einzelnen Trauungen übernimmt. Die gebürtige Österreicherin antwortete ihm prompt: "Beim Experiment entstehen für unsere Teilnehmer keine Kosten. Also: Ja."

Und wie sieht es mit den üppigen Flitterwochen aus? Müssen die Paare dann selbst für die Traumreisen nach Bali, Thailand und Co. in die Tasche greifen? "Nein, es ist Teil des Experiments", antwortet die Psychotherapeutin erneut. Hättet ihr erwartet, dass für die Kandidaten keinerlei Kosten entstehen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / drsandratherapy Dr. Sandra Köhldorfer mit dem "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar Samantha und Serkan

Instagram / drsandratherapy Dr. Sandra Köhldorfer mit den "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmern Marc und Marcel

Instagram / drsandratherapy Dr. Sandra Köhldorfer mit Melissa und Philipp

