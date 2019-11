Sind etwa schon die ersten grauen Wolken am Liebeshimmel aufgetaucht? Dabei hatten Christina und Marcel bei Hochzeit auf den ersten Blick doch zunächst einen wahren Traumstart hingelegt: Beim ersten Aufeinandertreffen im Standesamt strahlten sie sich an und auch nach dem Jawort schwärmten sie begeistert von ihrem perfekten Match. Doch schon in der kommenden Folge scheint sich das Blatt zu wenden, denn die Vorschau verrät: Es kriselt zwischen den Turteltauben...

Während der Flitterwochen in Thailand scheint es zwischen der Blondine und dem Hutträger zu krachen. "Beim Tempelbesuch war die Stimmung gedrückt, das hat mich teilweise verletzt", erzählt Christina im Teaser. Was genau passiert ist, behält die Gesundheits- und Krankenpflegerin für sich. Nur ein Ausschnitt aus dem Streitgespräch wird noch zusätzlich gezeigt: "Ist das für dich Käse? Ja, das ist für dich Käse", wirft die 25-Jährige ihrem Gatten vor. Anschließend geht Christina weg und lässt Marcel einsam zurück.

Sie sind aber nicht die einzigen Kandidaten der Show, die im Honeymoon streiten. Auch Cindy (31) und Alex hatten während ihrer Hochzeitsreise auf Bali einige Streitereien. Doch aus dieser Erfahrung zogen sie für sich am Ende ein positives Fazit: "Im Nachhinein waren wir ganz froh, dass wir frühzeitig die Streitkultur des anderen kennengelernt haben", berichtet das Paar Promiflash. Durch die Zickereien während ihrer ersten gemeinsamen Reise hätten sie gelernt, auch schwierige Situationen zu bewältigen und am Ball zu bleiben.

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags, um 17:30 Uhr, in Sat.1

Sat.1 / Christoph Assmann Christina und Marcel, Kandidaten bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Sat.1 / Christoph Assmann Marcel und Christina bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Sat.1 / Christoph Assmann Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten Christina und Marcel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de