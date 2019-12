Eigentlich sah alles nach einem Happy End aus: Vor fünf Jahren musste Joe Giudice (47) wegen Betrugs, Konkursverschleppung und Fahren unter dem Einfluss von Substanzen hinter Gitter – wurde dann aber endlich Mitte Oktober 2019 aus der Haft entlassen. Kurze Zeit später teilte er erste glückliche Schnappschüsse mit seiner Familie in seinem Heimatland Italien. Gemeinsam mit Ehefrau Teresa Giudice (47) hat der Real Housewives-Star vier Töchter. Doch das Familienglück sollte wohl nicht allzu lange halten: Nach diversen Krisengerüchten wurde jetzt bekannt, dass sich Joe und Teresa tatsächlich nach 20 Jahren Ehe getrennt haben!

Gegenüber People plauderte ein Insider aus, dass die zwei von nun an getrennte Wege gehen. Offenbar fiel die Entscheidung in der Zeit, in der auch die Familien-Fotos an die Öffentlichkeit gelangten: "Sie haben über ihre Zukunft gesprochen, als Teresa und die Mädchen im November in Italien waren und sie sind sich einig, dass sie beide weiterziehen müssen", berichtete die Quelle. Böses Blut fließe keines, sie seien im Umgang miteinander sehr freundlich und gingen die Sache langsam an. Auch eine endgültige Scheidung sei vorerst nicht geplant.

Dennoch scheint ein Comeback erst mal ausgeschlossen: "Joe hat schon ein paar Dates besucht, Teresa nicht. Sie ist zu beschäftigt mit den Mädels, hatte Arbeitsverpflichtungen und kümmert sich um ihren Vater. Sie freut sich für Joe", erklärte der Informant. Sie würden einander zwar noch lieben, aber keiner der beiden sei interessiert an einer Fernbeziehung. Während Joe vorerst aufgrund seiner Vorstrafen in Italien leben muss – weil er keine amerikanische Staatsbürgerschaft hat –, wohnt Teresa weiterhin mit den Kindern in New Jersey. Der Nachwuchs wird seinen Vater jedoch über Weihnachten in Europa besuchen.

Instagram / _giagiudice Joe Giudice mit seiner Familie

Instagram / teresagiudice Teresa Giudice im Dezember 2019

Paul Emmans/Startraks Photo/ActionPress Joe Giudice in Los Angeles

