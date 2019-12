Wie geht es mit Jessica Biel (37) und Justin Timberlake (38) weiter? Vor einigen Wochen sorgten Paparazzi-Aufnahmen des Musikers für Unmut: Dabei wurde er bei einer Party mit Co-Star Alisha Wainwright (30) beim heimlichen Händchenhalten erwischt. Zwar stellten beide Parteien nach dem großen Medien-Echo klar, dass zwischen ihnen nichts laufen würde und sie nur betrunken gewesen sind – dennoch haben die Schnappschüsse wohl für einigen Ärger bei Justin und seiner Ehefrau gesorgt. Haben sich zwischen den eigentlichen Turteltauben mittlerweile die Wogen geglättet?

Ein Bekannter des Paares hat jetzt gegenüber Hollywood Life verraten, wie es um die beiden steht. "Jessica und Justin haben seitdem sehr viel über den Vorfall geredet. Er sieht nun, wie sehr er sie mit seinem Verhalten verletzt hat. Ihnen geht es als Paar nun etwas besser, seitdem die Bilder öffentlich wurden", verriet der Insider. Auch öffentlich hat der "SexyBack"-Interpret bereits einen Fehler eingeräumt und sich für sein Verhalten entschuldigt – besonders, was er der Mutter seines Sohnes angetan hat. "Sie war sehr verletzt von den Fotos mit Justin und Alisha. Sie war aufgebracht und hat sich dafür sehr geschämt", offenbarte die Quelle weiter.

Die "Limetown"-Darstellerin wollte nie mit solch negativen Schlagzeilen in die Presse, sie fühlte sich von ihrem Mann bloßgestellt. Deshalb soll es auch Jessica gewesen sein, die Justin zu seinem Instagram-Statement veranlasst haben soll, so eine Quelle im Us Weekly-Gespräch.

MEGA Alisha Wainwright und Justin Timberlake im November 2019 in New Orleans

Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel

Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel

