Diese Fotos kommen überraschend! Schauspielerin Blake Lively (32) und ihr Ehemann Ryan Reynolds (43) zählen zu den absoluten Traumpaaren Hollywoods. Das Duo ist bereits seit 2012 miteinander verheiratet und hat drei gemeinsame Kinder. Doch öffentlich zu Gesicht bekommt man das Paar nicht allzu häufig, Blake hält sich dem Blitzlichtgewitter lieber fern. Umso überraschender sind aktuelle Paparazzi-Bilder, die die beiden auf der Geburtstagsfeier von Popstar Taylor Swift (30) zeigen!

Am Freitag verließen Blake und Ryan gemeinsam die New Yorker Bar "Oscar Wilde" und stellten sich dabei unzähligen Fotografen. Die "Gossip Girl"-Darstellerin trug zu dem Anlass einen roten Teddy-Mantel, unter dem ein glitzernder Maxirock hervorlugte. Ehemann Ryan zeigte sich in gewohnt stylishem Look: Der 43-Jährige hatte sich für eine blaue Chino-Hose, weiße Sneaker und eine bordeauxfarbene Bomberjacke entschieden.

Dabei lässt Blakes modischer Look kaum vermuten, dass sie zu den wenigen Megastars gehört, die keinen eigenen Stylisten besitzt. "Das hat sich aus meinem Kontrollwahn heraus entwickelt", begründete die Schauspielerin ihre Entscheidung kürzlich gegenüber dem Magazin Instyle. Sie habe eine klare Vorstellung davon, wie sie aussehen wolle. Außerdem liebe sie es, sich ihre Outfits selbst auszusuchen, erklärte die dreifache Mama weiter.

ActionPress Blake Lively und Ryan Reynolds, Dezember 2019

ActionPress Blake Lively, Mai 2019

ActionPress Blake Lively, September 2018

