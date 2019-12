Prinz Andrew (59) ist offenbar trotz allen Vorwürfen immer noch in Feierlaune! Jedes Jahr veranstaltet die Queen (93) eine Weihnachtsparty für die rund 400 Mitarbeiter im Buckingham Palace. Traditionsgemäß feiern auch viele Mitglieder der Königsfamilie mit. Der Besuch eines Royals könnte die Partygäste diesmal aber ziemlich überrascht haben: Prinz Andrew tauchte trotz des Missbrauchs-Skandals um seine Person am Montag zur Weihnachtsfeier auf!

Dem zweitjüngsten Sohn der britischen Königin wird vorgeworfen, in den Skandal um Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt zu sein und eine 17-Jährige missbraucht zu haben. In den vergangenen Wochen war der 59-Jährige deshalb von allen royalen Ämtern zurückgetreten. Das hielt ihn aber offenbar nicht davon ab, mit Palastangestellten zu feiern. Wie Fabulous Digital berichtet, wurde er von Paparazzi erwischt, als er am Montag zur Weihnachtsfeier der Queen erschien. Wie die Gastgeberin selbst oder die anderen Partygäste darauf reagierten, ist allerdings nicht bekannt. Royal-Experte Phil Dampier meint dazu, dass dem Prinzen keine andere Wahl blieb, als zur Feier zu gehen: "Wäre er nicht hingegangen, hätte es schrecklich ausgesehen, so als wäre er ein Aussätziger unter seinen eigenen Verwandten."

Auch an dem traditionellen Weihnachtsgottesdienst der Royals, der immer am ersten Weihnachtstag stattfindet, soll der zweifache Vater teilnehmen dürfen. Angeblich sei es der Queen sehr wichtig, ihren Sohn trotz des Skandals zu unterstützen.

SIPA PRESS / ActionPress Prinz Andrew in Brügge

Getty Images Prinz Andrew und Queen Elizabeth II. in Windsor, 2017

Getty Images Prinz Andrew in der Murdoch University

