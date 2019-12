Immer wieder wurde gemunkelt, jetzt ist es Gewissheit: Am Montag machte Sarah Lombardi (27) ihre Trennung von ihrem Freund Roberto offiziell. Seit anderthalb Jahren war die TV-Jurorin mit ihm gemeinsam durchs Leben gegangen, auch für ihren Sohn Alessio (4) ist der Fitness-Liebhaber zu einer wichtigen Bezugsperson geworden. Aber wie lange kriselte es bereits und wann kam der entscheidende Schlussstrich? Laut Promiflash-Interview im Sommer dieses Jahres schien noch alles bestens zu sein!

Bei der Eröffnung des Nutella-Pop-up-Cafés in Hamburg hatte die Sängerin noch ganz verliebt von der Unterstützung ihres damaligen Partners gesprochen. "Mein Freund versucht, mich immer dann zu sehen, wenn es geht. Der kommt am Wochenende immer zu mir nach Bremen", schwärmte Sarah gegenüber Promiflash. Selbst während ihrer stressigen Drehzeiten von Dancing on Ice oder Das Supertalent, würden sie immer versuchen, Zeit für sich als Paar zu finden. "Ich finde das schon schön und das tut mir auch gut", gab die Ex von Pietro Lombardi (27) damals zu.

Auch ihr Ex-Mann und Vater ihres Sohnes hat sich schon zur überraschenden Trennung geäußert: "Ich kann sagen, ich wünsche Sarah nur das Beste und irgendwann wird der richtige Partner kommen", erklärte der "Phänomenal"-Interpret diplomatisch in seiner Instagram-Story.

Getty Images Sarah Lombardi, Februar 2019

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und ihr Freund Roberto

Instagram / _pietrolombardi_; Instagram / sarellax3 Collage: Sarah Lombardi, Roberto und Pietro Lombardi

