Ist Heidi Klum (46) am Ende ihrer Kräfte? Während die Germany's next Topmodel-Chefin zunächst dachte, sie habe eine starke Grippe erwischt, wurde sie kürzlich eines Besseren belehrt: Heidi leidet seit rund zwei Wochen unter einem Parasiten. Allem Anschein nach handelt es sich dabei um einen Kryptosporidien, der vor allem Fieber und Bauchkrämpfe auslöst. Heidi schleppt sich seither von einem Arzttermin zum nächsten – und hat langsam wirklich die Faxen dicke!

Via Instagram hält die 46-Jährige ihre besorgte Community auf dem Laufenden und teilt regelmäßig Gesundheits-Updates. Ihr aktuellster Post zeigt Heidi zusammen mit Ehemann Tom Kaulitz (30) im Wartezimmer eines Arztes. Dazu schreibt sie mit verzweifeltem Unterton: "Bitte Doktor, entferne diesen Parasiten aus meinem Körper!" Auch in ihrer Insta-Story zeigt sich die Queen of Drags-Jurorin in medizinischer Behandlung – eine Prognose, wann sie endlich vom schmarotzenden Schädling befreit wird, gibt sie bisher allerdings noch nicht.

Tom weicht in diesen Tagen jedenfalls nicht von ihrer Seite. "Ich habe den besten Mann, der sich um mich kümmert", schwärmt Heidi nach ihrem Arztbesuch. Doch nicht nur der Tokio Hotel-Gitarrist scheint für gute Stimmung zu sorgen: "Eine Matzenknödel-Suppe macht alles besser", schmunzelt die Wahl-Amerikanerin bei einem vollen Teller warmer Brühe samt der besonderen Klöße.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz beim Arzt, Dezember 2019

Instagram / heidiklum Heidi Klum nach der Blutabnahme, Dezember 2019

Instagram / heidiklum Heidi Klums Matzenknödel-Suppe

