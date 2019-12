Für Claudia Norberg ist Tochter Adeline ihr Ein und Alles! Auch nach der Trennung von Schlagerstar Michael Wendler (47) hat die Musikmanagerin ein sehr enges Verhältnis zu ihrem einzigen Sprössling, der ihr in dieser schweren Zeit enorm viel Kraft gab. Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte Claudia eine Liebeserklärung an ihre Prinzessin, in der sie klar machte, dass sie Adeline immer den Rücken stärken wolle. Nun erklärte Claudia, was hinter dem rührenden Beitrag steckt!

"Ich hatte einfach ein Grundbedürfnis, meiner Tochter öffentlich mitzuteilen, was ich für sie empfinde und dass sie halt das Wichtigste ist, was ich auf der Welt habe", verriet die 49-Jährige im Interview mit RTL.de. So war in Claudias Insta-Beitrag unter anderem zu lesen: "Alles, was für mich auf dieser Welt wichtig ist, bist du." Mit dem liebevollen Statement habe sie ihrer Tochter aber auch vermitteln wollen, mit Vorsicht durchs Leben zu gehen, damit sie von schlechten Erfahrungen und Enttäuschungen verschont bleibe.

Doch wie reagierte die 17-Jährige auf die emotionalen Zeilen ihrer Mutter? "Ich glaube, im Grunde hat sie sich nicht darüber gewundert, weil sie weiß, dass ich sie liebe", meinte die Blondine. Wie findet ihr Claudias Liebesbekundung? Stimmt in unserer Umfrage ab!

ActionPress Claudia Norberg bei der Premiere des Musicals "Mamma Mia!" in Berlin

Anzeige

Instagram / claudia_wendler_ Claudia und Adeline Norberg

Anzeige

Instagram / adelinenorberg2019 Claudia und Adeline Norberg

Anzeige

Wie findet ihr die Liebesbekundung von Claudia an ihre Tochter? Total rührend. Meiner Meinung nach hat sie etwas übertrieben. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de