Daniela Büchner (41) ist stolz auf ihren Nachwuchs! Seit dem Tod ihres Mannes und Kult-Auswanderers Jens Büchner (✝49) meistert der Reality-TV-Star seinen Alltag allein mit den fünf Kindern auf Mallorca. Der vergangene Dienstag war für die Witwe und ihre Familie dabei ein ganz besonderer Tag: Tochter Joelina feierte ihren 20. Geburtstag und Mutter Danni hat ihr mit besonders rührenden Worten im Netz gratuliert!

"Heute vor 20 Jahren begann meine Geschichte als Mama", erinnerte sich die Goodbye Deutschland-Darstellerin via Instagram an ihre erste Geburt. Die darauffolgenden Jahre seien für die Fünffach-Mutter viel zu schnell vergangen und kaum in Worte zu fassen: "Von Anfang an war dieses starke Band zwischen uns und das wird sich niemals ändern", schwärmte die TV-Bekanntheit von dem engen Verhältnis zu ihrem Nachwuchs. Die Bilderreihe zeigt die mittlerweile 20-Jährige in frühen Kindertagen mit süßem Lächeln, blonder Mähne und einer Schultüte in der Hand.

Auch die Follower der ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin ließen es sich nicht nehmen, das Geburtstagskind in den Kommentaren zu beglückwünschen – darunter auch die prominente Familienfreundin Kader Loth (46): "Mit 20 Jahren wollten wir die Welt erobern und mit 40 Jahren wollen wir unsere Ruhe", witzelte sie und wünschte Joelina nur das Beste.

