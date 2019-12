Neues Mama-Update von Janni Kusmagk (29)! Hinter der Profi-Surferin liegen ein paar anstrengende Wochen. Während sie sich zu Hause um ihren Sohn Emil-Ocean (2) und Baby Yoko kümmerte, verbrachte ihr Mann, Moderator Peer (44), jede freie Minute auf dem Eis – als Kandidat bei Dancing on Ice. Nachdem er nun aus der Show ausschied, hat der Vater endlich wieder mehr Muße für seine Liebsten. Und Janni konnte das erste Mal seit Yokos Geburt vor rund fünf Monaten Zeit mit ihrem Erstgeborenen verbringen.

Via Instagram berichtete die Frohnatur ihren Followern von einem entspannten Sonntag zu Hause. "Kurz bevor es dunkel wurde, waren Emil-Ocean und ich noch mal ganz alleine ohne Papa und Yoko draußen und haben Ball gespielt auf einer Wiese", erzählte die 28-Jährige und ergänzte: "Wir hatten so eine gute Zeit – und haben es so genossen, mal nur wir beide zu sein, so wie es früher immer war." Dies sei der erste Moment gewesen, den Janni mal wieder ganz alleine mit ihrem "größten Baby" verbringen konnte.

Zusätzlich zu dem Familien-Update postete die Zweifachmama ein hübsches Familienfoto: Sowohl Papa Peer als auch Mama Janni, Söhnchen Emil-Ocean und Baby Yoko haben sich gemeinsam in eine Wanne gekuschelt – wie Gott sie erschaffen hat. Für die Aufnahme bekam die Mama bereits eine Menge Komplimente.

Instagram / janniundpeer Peer und Janni Kusmagk mit den Kindern Emil-Ocean und Yoko

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagks Kinder Yoko und Emil-Ocean

Instagram / cindyu.kayfotografie Peer und Janni Kusmagk mit ihren Kindern Emil-Ocean und Yoko

