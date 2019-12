Auch sie kämpfen in dem neuen Promi-Format um 100.000 Euro! Im Frühjahr 2020 startet auf Sat.1 die neue Challenge-Show "Promis unter Palmen". Viel ist über das TV-Projekt noch nicht bekannt. Sicher ist aber, dass zehn Stars in einer paradiesischen Kulisse in verschiedenen Challenges gegeneinander antreten werden. Die ersten sieben Teilnehmer sind schon seit einigen Tagen bekannt. Jetzt deckt Promiflash auf: Auch diese drei Stars sind bei "Promis unter Palmen" dabei!

Promiwood hatte es bereits vermutet, jetzt verrät ein Insider gegenüber Promiflash, dass auch Ex-Politiker Ronald Schill (61) das Fernseh-Experiment wagen soll. Für den ehemaligen Juristen ist es nicht die erste Erfahrung in einer Realityshow. Er nahm 2016 bereits bei Adam sucht Eva - Promis im Paradies teil. Er wird im kommenden Jahr unter anderem gegen Ex-Promi Big Brother-Star Claudia Obert antreten, denn auch sie soll als Kandidatin bei "Promis unter Palmen" dabei sein.

Als letzte Kandidatin wird laut RTL Désirée Nick (63) in die TV-Villa einziehen. Dort wird sie dann unter anderem mit Bastian Yotta (43), Janine Pink (32), Tobias Wegener (26) und Carina Spack um das Preisgeld kämpfen.

Getty Images Ronald Schill bei "Promi Big Brother", 2014

Anzeige

Getty Images Claudia Obert bei "Promi Big Brother 2017"

Anzeige

Action Press / Frederic Kern / Future Image Désirée Nick im Juni 2019 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de