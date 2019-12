Sie sollen das Abenteuer der brandneuen TV-Show "Promis unter Palmen" wagen! Im Frühjahr 2020 geht die erste Staffel der Challenge-Show auf Sat.1 an den Start – ein genauer Termin ist noch nicht bekannt. Zehn Stars ziehen dabei in eine Luxusvilla in paradiesischer Kulisse und spielen gegeneinander um 100.000 Euro. Mehr ist bisher nicht über das Konzept bekannt. Nun sind allerdings die ersten Namen der Promis durchgesickert, die angeblich die erste Ausgabe bereichern werden!

RTL enthüllt nun über einen Insider die ersten Celebritys, die das Abenteuer auf der thailändischen Insel Ko Samui wagen werden – auch Promiflash erfährt von diesen Namen bereits: Tatsächlich treffen im Paradies Janine Pink (32) und Tobias Wegener (26) nach ihrer schmutzigen Trennung aufeinander. Auch Bastian Yotta (43) soll demnach dabei sein – der Grund warum sein Instagram-Account zuletzt so inaktiv war. Daneben soll sich ebenfalls ein Ex-Dschungelcamp-Bewohner versuchen: Matthias Mangiapane (36). Ennesto Monté (44), der vor wenigen Wochen noch als Busch-Kandidat gehandelt wurde, scheint sich nun einen Platz unter Palmen gesichert zu haben. Und auch Bachelor-Lady und Ex-Promi BB-Bewohnerin Eva Benetatou (27) darf sich über eine Teilnahme freuen.

Promiflash bringt allerdings noch einen weiteren Namen in Erfahrung, der ebenfalls um die 100.000 Euro buhlt. Aus Produktionskreisen sickert durch, dass Carina Spack kurz nach dem Rosen-Paradies auch im Challenge-Paradies zu sehen sein wird. Wer allerdings der neunte und zehnte Star im Bunde ist, bleibt vorerst noch ein Geheimnis.

