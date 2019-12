Die Anschuldigungen gegen Prinz Andrew (59) nehmen kein Ende! Seit Monaten sorgt der britische Royal mit seiner möglichen Verwicklung in den Sex-Skandal von Jeffrey Epstein (✝66) für Schlagzeilen. Nachdem er sich im November in einem TV-Interview zu den Vorwürfen geäußert hatte, wandte sich kurz darauf sein mutmaßliches Opfer Virginia Giuffre an die Öffentlichkeit. Nun soll sich eine weitere Frau zu Wort melden und Andrew des sexuellen Missbrauchs bezichtigen.

Die Anwälte, die die Frauen vertreten, die von Epstein zum Sex gezwungen wurden, sollen laut Mirror mit einer neuen Zeugin sprechen. Sie behauptete, dass man sie ebenfalls dazu gedrängt habe, mit dem Herzog von York zu schlafen. "Wenn die Juristen ihre Darstellung für glaubwürdig halten und ihr Mandat annehmen, wird im Januar eine Pressekonferenz abgehalten", verriet ein Insider. Dort soll die bisher Unbekannte alle Details zu dem angeblichen Treffen mit Andrew auspacken.

Auch in diesem Fall beteuert der 59-Jährige seine Unschuld – genau wie bei Virginia. "Ich habe keinerlei Erinnerung, diese Frau jemals getroffen zu haben, absolut keine", erklärte er während seines Fernsehinterviews. Das Foto, das ihn und die damals 17-Jährige zeigt, sei eine Fälschung.

Miami Herald via ZUMA Wire / Zum Virginia Giuffre

Getty Images Prinz Andrew im Juni 2019

SIPA PRESS / ActionPress Prinz Andrew in Brügge

