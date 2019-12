Alles wieder auf Liebeskurs bei Justin Timberlake (38) und Jessica Biel (37)? Vor fast einem Monat wurde der Sänger beim Händchenhalten mit seiner Co-Schauspielerin Alisha Wainwright (30) erwischt. Obwohl er daraufhin in einem öffentlichen Statement beteuerte, dass nichts zwischen ihm und seiner Kollegin gelaufen sei, halten sich die Gerüchte um eine Ehekrise hartnäckig. Mit einem neuen Netz-Kommentar macht Justin nun deutlich, dass er nur auf eine Lady steht: Seine Ehefrau Jessica!

Bei Instagram postete Jessica gerade erst ein Video von sich in enger Gym-Kleidung bei einem Fotoshooting. Der Beitrag punktet nicht nur bei über 255.000 klickfreudigen Fans, sondern gefällt offenbar auch ihrem Ehemann: Justin likte den Clip und versah ihn zusätzlich mit zwei Herzen und einem Herz-Augen-Emoji. Damit setzte der 38-Jährige ein klares Statement, wie sehr er auf seine Liebste steht.

Justin und Jessica hatten in der Vergangenheit immer wieder gegenseitig ihre Social Media-Postings kommentiert. So schrieb der "SexyBack"-Interpret unter einem Foto im Oktober, das Jessica im 80er-Jahre-Look zeigt: "Uh, bring dieses Outfit nach Hause und ..." Und auch sie lobte Justin unter einem Bild, auf dem er mit einem Absolventenhut zu sehen ist: "Mir gefällt jeder Hut an dir, aber dieser ganz besonders!"

Getty Images Justin Timberlake, Sänger

Actionpress/ Sipa Press Justin Timberlake und Jessica Biel in Paris, Oktober 2019

Instagram / jessicabiel Jessica Biel im Oktober 2019

