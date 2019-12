Die stolzen Eltern Zach und Tori Roloff verraten ein wichtiges Detail über ihre Tochter Lilah Ray. Im vergangenen Monat bekamen die "Little People, Big World"-Stars zum zweiten Mal Nachwuchs. Ihr gemeinsamer Sohn Jackson ist bereits zwei Jahre alt und wie sein Papa kleinwüchsig, leidet also an der erblichen, genetischen Mutation Achondroplasie. Schon nachdem das Paar die zweite Schwangerschaft bekannt gegeben hatte, interessierten sich die Follower dafür, ob Lilah normal wachsen würde. Jetzt lüfteten sie dieses Geheimnis in einem rührenden Video!

In einem intimen Video stellen Tori und ihr Liebster den Familienzuwachs vor, wie The Blast berichtete. "Lilah hat Achondroplasie, also genau wie ich", gibt Zach schließlich in dem Clip preis. Außerdem ähnele ihre Prinzessin ihrem großen Bruder Jackson, als er ein Säugling gewesen ist. In ihrer Familie stelle das aber keine Hürde dar – ihr Papa versicherte schon öfter in Interviews, dass ihn seine Größe an nichts im Leben hindere, auch beim Sporttreiben sei der Kleinwuchs kein Problem.

In dem Clip verraten die Eheleute ebenfalls Einzelheiten zur Geburt ihrer Tochter. "Sie kam zwei Tage vor unserem Kaiserschnitt-Termin, also insgesamt eineinhalb Wochen zu früh", erinnert sich die frischgebackene Zweifach-Mama. Das Vorstellungsvideo ergänzen sie letztlich mit der Information, wie sie auf den nicht ganz alltäglich klingenden Namen kamen. Tori habe den Vornamen Lilah schon immer gemocht, der Vater des Babys musste vor der Entbindung noch überzeugt werden.

Instagram / zroloff07 Tori und Zach Roloff mit ihrem Sohn

Instagram / zroloff07 Zach Roloff mit seinem Sohn Jackson

Instagram / zroloff07 Lilah Ray Roloff mit dem Familienhund Murphy

