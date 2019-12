Carina fand bei Bauer sucht Frau zwar keinen Mann, dafür umso mehr tolle neue Freunde! Eigentlich hatte sie sich mit Bauer Michael das große Happy End ausgemalt: Die hübsche Österreicherin entwickelte echte Gefühle für den Bayer, wurde am Ende jedoch bitter von ihm enttäuscht. Trübsal blasen ist trotz der Liebespleite nicht angesagt: Carina hat dank der ländlichen Kuppelshow etliche neue Freunde fürs Leben gefunden!

Besonders Niedersachse Christian scheint es der Blondine angetan zu haben – rein freundschaftlich, versteht sich! "Freundschaft ist, wenn Verrückte mit Verrückten noch verrückter sind", schreibt die Vorarlbergerin zu einem Instagram-Schnappschuss mit dem Kuhhalter. Auch Hesse Kai und seine neue Freundin Lena sind Carina allem Anschein nach so richtig ans Herz gewachsen: "Es gibt Menschen, da ahnt man am Anfang gar nicht, wie tief sie einmal in deinem Herzen sitzen werden", kommentiert sie ein Bild auf, dem die drei gemeinsam zu sehen sind.

Doch Carina hat nicht nur Kontakt zu Kandidaten der diesjährigen Staffel: Ein Beitrag zeigt die 30-Jährige mit Christa (43) und Nadine, beides Bewerberinnen aus 2017. Mit Bio-Bauer Marco, der im vergangenen Jahr nach der großen Liebe suchte, ist sie offenbar ebenfalls total dicke. "Es gibt Menschen, die kommen aus dem Nichts und bringen dich zum Lachen. Unglaublich, diese 'Bauer sucht Frau'-Freundschaften", schwärmt Carina neben einem süßen Kicher-Foto mit dem Baden-Württemberger.

Instagram / frau_wiedl Carina, Bauer Kai und seine neue Freundin Lena

Instagram / frau_wiedl Christa, Carina und Nadine, Bewerberinnen von "Bauer sucht Frau"

Instagram / frau_wiedl Carina Wiedl und Biobauer Marco, Dezember 2019

