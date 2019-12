Das Schicksal hielt doch ein Happy End für Hesse Kai bereit! Zunächst schien es, als hätte Amors Pfeil bei dem Bauer sucht Frau-Kandidaten längst ins Schwarze getroffen: Der Landwirt und seine Auserwählte Philine wirkten wie geschaffen füreinander – für eine Beziehung reichte es trotzdem nicht. Dafür knisterte es beim großen Finale heftig zwischen Kai und Lena, die sich eigentlich für Bauer Thomas beworben hatte. Inzwischen sind die beiden ein Paar und genießen traute Zweisamkeit im ersten richtigen Turtel-Urlaub.

Die Dreharbeiten der ländlichen TV-Liebessuche sind vorbei, endlich dürfen sie ihr Glück also der ganzen Welt zeigen! Für Kai und Lena ging es dafür kürzlich ins österreichische Skigebiet Ischgl, wo es sich das frischverliebte Pärchen richtig gut gehen ließ. Sämtliche Fotos auf ihren Instagram-Profilen zeigen den 41-Jährigen und seine 14 Jahre jüngere Partnerin inmitten der malerischen Schneelandschaft – und durch Hashtags wie #Glücklich sowie #Liebe unter den Beiträgen besteht kein Zweifel: Kai und Lena hat es offenbar so richtig erwischt!

In einer rührenden Videobotschaft bestätigt Kai kürzlich gegenüber RTL: "Wir sind ein glückliches Paar geworden und hoffen, dass es immer so bleibt!" Und auch Lena scheint völlig hin und weg zu sein: "Ich freue mich auf alles, was kommt, und bin sehr glücklich mit dem Kai."

TVNOW / Stefan Gregorowius Philine und Kai von "Bauer sucht Frau" 2019

Instagram / lena_stc "Bauer sucht Frau"-Hesse Kai und Freundin Lena in Ischgl, Dezember 2019

TV NOW / Stefan Gregorowius "Bauer sucht Frau"-Hesse Kai

