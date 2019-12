Mariah Carey (49) sorgt für einen Wow-Auftritt! Die Sängerin feiert gerade in der Vorweihnachtszeit den ungebrochenen Erfolg ihrer Single "All I Want For Christmas Is You". Nachdem der Song erstmals 1994 veröffentlicht wurde, hält er sich jetzt sogar erstmalig [Artikel nicht gefunden] der Billboard-Charts. Das 25-jährige Jubiläum des Welthits zelebrierte die Musikerin am Dienstagabend mit einer Party im New Yorker Empire State Building – und begeisterte dabei in einem Wahnsinnsoutfit!

Die 49-Jährige trug zu der Feier ein eng anliegendes Kleid, das nicht nur durch seinen Glitzerstoff zur Augenweide wurde: Mariah zeigte in der Robe ein Mega-Dekolleté und ließ dank eines hohen Schlitzes auch einen Blick auf ihre schlanken Beine zu. Bei der Ankunft im höchsten Gebäude der US-Metropole war sie in einen knallroten Mantel gekuschelt, der dem Look einen weihnachtlichen Hauch verpasste. Außerdem kam der Sängerin an diesem Abend eine besondere Ehre zu: Sie durfte den Hebel betätigen, durch den an der Außenfassade des Wolkenkratzers eine Lichtshow gestartet wurde.

Schon seit Wochen verbreitet Mariah Festtagsstimmung: Die vorherrschenden Farben ihrer modischen Looks sind weihnachtliches Rot und Weiß. Auch nach dem letzten Konzert ihrer "All I Want For Christmas Is You"-Tour hatte sich die zweifache Mutter am vergangenen Sonntag in einer winterlichen Kombination aus engem Dress und Feder-Stola gezeigt.

Splash News Mariah Carey 2019 in New York

Splash News Mariah Carey 2019 in New York

Backgrid Mariah Carey im Dezember 2019

