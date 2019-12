Mariah Carey (49) ist total in Weihnachtsstimmung! Die US-Sängerin lieferte vor 25 Jahren mit "All I Want For Christmas Is You" nicht nur einen der beliebtesten Feiertags-Hits von heute, sondern ist auch privat ein wahrer Liebhaber des Fests der Liebe. Seit ihr winterlicher Ohrwurm wieder in den Radios läuft, genießt die Musikerin die Adventszeit in vollen Zügen. Das wird nun auch mit ihrem neuesten Look deutlich!

Am vergangenen Sonntag brachte Mariah das letzte Konzert ihrer "All I Want For Christmas Is You"-Tour im New Yorker Madison Square Garden hinter sich. Nach dem gelungenen Abschluss gönnte sich die Künstlerin mit ihrem Freund Bryan Tanaka (36) und ihren Zwillingen Monroe (8) und Moroccan (8) ein spätes Abendessen. Dabei war die 49-Jährige noch immer in ihr Bühnen-Outfit, bestehend aus einem bodenlangen Kleid mit Wasserfallkragen und einer Feder-Stola, gehüllt. Aber auch der winterliche Jumpsuit ihrer Tochter und der weiß-rote Aufzug ihres Partners verbreiteten Weihnachtsstimmung.

Obwohl der Release von Mariahs Megahit schon 1994 war, feiert sie noch heute Erfolge damit: In der Ausgabe von 2020 schafft es der Klassiker sogar gleich dreimal ins "Guinnessbuch der Rekorde"! Einen Rekord davon erzielte die Interpretin mit der längsten Verweildauer eines Weihnachtslieds in den britischen Top-10-Singlecharts.

Backgrid Mariah Carey mit ihren Kindern Monroe und Moroccan Dezember 2019

Anzeige

Backgrid Bryan Tanaka im Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Mariah Carey 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de