Große Pläne bei zwei der verbliebenen vier glücklichen Hochzeit auf den ersten Blick-Paaren! In der finalen Folge am vergangenen Sonntag fiel Serkan vor seiner Frau Samantha auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen, die ihr wegen des Sozialexperiments verwehrt geblieben war. Alex hatte die gleiche Idee: Der Essener steckte seiner Cindy (31) erneut einen Ring an den Finger! Mit ihren Anträgen wollten die beiden Herren ihren Herzdamen noch mal beweisen, dass sie sich bewusst für sie entscheiden. Aber wann sind die Zweithochzeiten zu erwarten?

"Wir lassen es ehrlich gesagt langsam damit angehen und haben noch keine großen Planungen vorgenommen", plauderten Serkan und Sam gegenüber Promiflash aus. Druck haben die beiden keinesfalls – immerhin sind sie ja schon längst verheiratet. Außerdem steht erst einmal ein anderer großer Meilenstein an: Die Kuppelkandidaten ziehen zusammen. "Jetzt steht erst einmal der Umzug vor der Tür und dann kann die Planung beginnen", meinten sie weiter.

Auch Cindy und Alex haben zurzeit andere "Baustellen" – denn auch sie wollen sich ein gemeinsames Zuhause schaffen, "ein Nest für uns in Essen am Wasser", lächelte die Psychologiestudentin. "Ich denke aber, wir werden nächstes Jahr mit den Vorbereitungen starten, weil wir unbedingt eine Feier nachholen möchten, bei der die ganze Familie dabei sein kann", erklärte sie im Promiflash-Gespräch weiter. Auf eine Sache freut sich die blonde Beauty dabei besonders: das Planen der romantischen Sause!

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags, um 17:30 Uhr, in Sat.1

Instagram / serkan.hadeb Samantha und Serkan von "Hochzeit auf den ersten Blick" in Leipzig, Dezember 2019

Anzeige

Instagram / cindy.hadeb Alex und Cindy von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Instagram / samantha_hadeb Serkan und Samantha von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de