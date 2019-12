Nicolas Puschmann und Lars Tönsfeuerborn schweben auf Wolke sieben! Im großen Finale der schwulen Kuppelsendung Prince Charming hatte der Wahl-Kölner sich nach einer abenteuerlichen Suche nach seinem Mr. Right für den Podcaster entschieden. Nach dem emotionalen Showdown erklärten die TV-Turteltauben, dass sie noch immer ein Paar seien. Nun meldeten sich die beiden mit süßen Pärchen-Postings auch im Netz zu Wort – und dabei fielen sogar die magischen drei Worte!

Via Instagram veröffentlichte Lars am Donnerstagvormittag ein erstes gemeinsames Foto mit seinem Traumprinzen. Darauf blicken sich die beiden Männer ganz verliebt an und halten Händchen. "Es ist ein Match! Kinder, was soll ich sagen, mir fehlen die Worte!", schrieb der Web-Star scheinbar überglücklich dazu und ergänzte: "An dieser Stelle gibt es nur eins zu sagen: Nicolas, ich liebe dich!"

Doch auch sein Angebeteter ließ es sich nicht nehmen, seinem Freund einige verliebte Worte zu widmen: "Mr. und Mr. Right! Endlich fängt das richtige Leben an!", schrieb Nicolas zu mehreren Schnappschüssen mit Lars. Was sagt ihr: Passen die beiden gut zusammen? Stimmt unten ab.

Prince Charming, RTL Nicolas Puschmann und Lars Tönsfeuerborn im "Prince Charming"-Finale

Instagram / larstoensfeuerborn Lars Tönsfeuerborn, Kandidat bei "Prince Charming"

P. Hoffmann / Tristar Media / gettyimages. Lars Tönsfeuerborn und Nicolas Puschmann beim "Prince Charming"-Public-Viewing

