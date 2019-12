Das Prince Charming-Finale glich einer emotionalen Achterbahnfahrt! Im großen Showdown der ersten schwulen deutschen Dating-Sendung musste Nicolas Puschmann seine Entscheidung treffen: Will er seine Zukunft mit Lars Tönsfeuerborn oder Dominic Smith verbringen? Schlussendlich wählte der gebürtige Hamburger den Podcaster Lars. Doch die darauffolgende Knutscherei war nicht der einzige rührende Moment der Episode: Promiflash präsentiert euch die tränenreichen Highlights des "Prince Charming"-Finales!

Die Einzeldates

Direkt zu Beginn der letzten Folge wurden beide Finalisten von Nicolas jeweils auf ein romantisches Einzeldate entführt. Für Lars ging es mit seinem Traumprinzen auf eine Luxusjacht. Feuchte Küsse im Meer und innige Gespräche bei Wellengang – schöner hätten die gemeinsamen Stunden wohl kaum sein können. Dominic wurde von seinem Herzbuben zunächst mit einem Helikopterflug überrascht. In einer geschmückten Hochzeits-Location dinierten die beiden Männer anschließend und tanzten danach ausgelassen. Beide Kandidaten durften bei Nic übernachten – was abseits der Kameras passierte, wissen nur die Männer selbst...

Der Besuch der Schwester

Während der jeweils andere Kandidat sein Dreamdate mit Nicolas erleben durfte, lernte der zu Hause gebliebene Mann ein Familienmitglied des Prinzen kennen: Keine Geringere als seine Schwester besuchte die Villa und fühlte den Jungs auf den Zahn. Sowohl bei Dominic als auch bei Lars kam es während dieser Gespräche zu Tränen: Der Berliner berichtete ganz emotional, wie innig er schon für Nic empfand, sein Mitstreiter sprach sogar über den Tod seiner Mutter.

Die Liebesbriefe

Am Ende ihres Besuchs in der Männer-Villa hinterließ Sabrina den Boys jeweils Zettel und einen Stift mit der Aufforderung, dem Prinzen einen letzten Brief zu verfassen. Das ließen sich Dominic und Lars nicht zweimal sagen – und brachten ihre Gefühle zu Wort: "Wow, was hast du nur mit mir gemacht?", schrieb der 31-Jährige. Und auch bei Lars wurde es emotional: "Ich habe das geschrieben, was ich fühle. Der Brief bin ich, das wird ihn erreichen!", erklärte er später.

Die Entscheidung

Zum wortwörtlichen Gefühls-Feuerwerk kam es dann aber bei der allerletzten Gentlemens Night. Mit "Ich habe dich in mein Herz geschlossen" und "Unsere Küsse waren so perfekt", umgarnte Nicolas zunächst Dominic. Mit den Worten "Du bist für mich eher wie ein bester Freund" musste er ihn dann aber abservieren. Für seinen Sieger Lars fand er ebenfalls eine rührende Ansprache: "Du hast so eine Tiefe und immer in den richtigen Momenten das Passende gesagt!" Mit der letzten Krawatte machte er den Rheinländer dann zu seinem Mr. Right – mit einem romantischen Feuerwerk am Himmel.

Nicolas Puschmann im Finale von "Prince Charming"

Nicolas Puschmann und Dominic Smith im "Prince Charming"-Finale

Dominic Smith und Sabrina bei "Prince Charming"

Lars Tönsfeuerborn bei "Prince Charming"

Nicolas Puschmann und Lars Tönsfeuerborn im "Prince Charming"-Finale



