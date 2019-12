Bezaubernd ehrlicher Lachkrampf! Kim Kardashian (39) ist eigentlich dafür bekannt, perfekt inszenierte Auftritte hinzulegen und nichts dem Zufall zu überlassen: Auf Fotos sitzt jedes Haar, ihr Make-up grenzt an ein Kunstwerk – und authentische Gemütsregungen wurden bisher kaum gesichtet. Nun aber bekamen ihre 154 Millionen Follower einen herrlich spontanen Schnappschuss zu sehen. Auf dem Foto ist die Reality-TV-Beauty herzhaft lachend in den Armen ihres Mannes Kanye West (42) zu sehen!

Vor wenigen Tagen warfen sich die vierfachen Eltern glamourös in Schale, da sie zur Geburtstagsfeier von Musik-Ikone P. Diddy (50) eingeladen waren. Das Foto auf Kims Instagram-Account zeigt das Ehepaar Arm in Arm auf der pompösen Auffahrt: Er im schicken Smoking, sie in einem goldenen Abendkleid. Während der Rapper seine schöne Frau in seiner gewohnt lässigen Art nur leicht anlächelte, sah man den Keeping up with the Kardashians-Star hingegen herzhaft und völlig losgelöst lachen.

Den Grund für den Lacher kennt zwar keiner ihrer Follower. Doch ihre Fans lieben die authentische Momentaufnahme der 39-Jährigen. "Du bist so süß und glücklich. So etwas solltet ihr beiden uns öfter zeigen", forderte eine Userin ganz begeistert. Andere Follower haben sich über Kanyes ernste Miene amüsiert: "Dieser eingefrorene Gesichtsausdruck ist einfach episch, ich sag's euch!"

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West, Dezember 2019

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West, Dezember 2019

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Dezember 2019

