Mega-Starauflauf für diesen US-Rapper! P. Diddy (50) wurde am 4. Dezember 50 Jahre alt. Dieses Jubiläum feierte der "Last Night"-Interpret aber nicht etwa im engsten Familienkreis. Nein, für den dreifachen Grammy-Gewinner musste es eine richtig fette Party werden – und das mit der Crème de la Crème der berühmtesten Stars der westlichen Popkultur. Doch wer stand eigentlich so auf der Gästeliste für die wohl angesagteste Party zum Jahresabschluss?

Die Mega-Sause des Musikers stieg Samstag in einem angesagten Club in Los Angeles – und war eine Ansammlung von A-Liste-Gästen aus der Musik-, Film-, und TV-Branche. Diddys gute Freunde Beyonce (38) und Ehemann Jay-Z (50) feierten unter anderem mit dem Künstler. Die "Crazy in Love"-Interpretin erschien in einem hautengen, schwarzen Samtkleid mit silbernen Verzierungen und einem tiefen Beinschlitz – ihr Mann schmiss sich in einen schicken Anzug mit Fliege. Ebenso glamourös erschien ein Teil des Kardashian-Jenner-Klans: Kim (39), Khloe (35), Kylie (22) und Kris (64) übertrafen sich mit ihren schimmernden Abend-Outfits – Kims Mann Kanye West (42) sorgte für lockere Stimmung bei dem Trio. Auch Rap-Star Cardi B (27) war mit ihrem Liebsten Offset (28) zu Besuch – die beiden vergnügten sich nach der langen Partynacht mit heißen Zungenküssen im Backstage, wie sie auf Instagram dokumentierten. Auch Tyga (30) und Post Malone (24) erwiesen dem Produzenten die Ehre.

Zudem mischten unter anderem Schauspieler Kevin Hart (40), Topmodel Naomi Campbell (49), Produzent Dr. Dre (54) oder Swizz Beatz (41) die Runde auf. Snoop Dog schien die Party besonders zu genießen – er tänzelte mit einer Zigarre im Mund und einem protzigen Fellmantel über die Tanzfläche. Unter anderem performten Lil Kim (45), Paris Hilton (38) und Pharrell Williams (46) für die Gäste. Neben den coolen Live-Acts konnten sich die geladenen Personen auch über ein cooles Buffet freuen: Die Party wurde von einer Wodka-Firma gesponsert, weshalb zahlreiche Flaschen der Spirituose gelehrt werden konnten. Zudem gab es eine Auswahl an diversen McDonald's-Kleinigkeiten und einen Tisch mit CBD-Produkten, so ein Insider gegenüber E! News.

Natürlich durfte auch die Familie des Jubilars nicht fehlen: Seine Kinder Christian (21), D'Lila (12), Jessie (12), Chance (13), Justin (25), und Quincy (28) begleiteten Diddy beim Spektakel – ebenso wie seine Mutter Janice Combs. "Er hatte eine wundervolle Nacht und feierte bis zum Morgen. Er schien so glücklich zu sein, alle Menschen aus allen möglichen Lebensbereichen an seiner Seite zu haben", offenbarte die Quelle weiter.

Getty Images P. Diddy, Beyonce und Jay-Z 2004 in New York

Instagram / iamcardib Cardi B und Offset

Getty Images Paris Hilton, Hotelerbin

Getty Images P. Diddy an seinem 50. Geburtstag

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian, Dezember 2019

Instagram / kyliejenner Khloe Kardashian und Kylie Jenner, Dezember 2019



