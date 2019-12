Diese Frau überlässt an ihrem Körper nichts dem Zufall! Sofia Richie (21) ist ein richtiger Sport-Freak. Um ihren durchtrainierten Body in Schuss zu halten, schuftet die Tochter von Musik-Legende Lionel Richie (70) regelmäßig bis zur Erschöpfung. Besonders Bauch- und Beinübungen stehen bei dem Model auf dem Fitness-Plan. An ihren Work-outs lässt sie ihre Netzgemeinde regelmäßig teilhaben. Jetzt wurde Sofia aber eher ungewollt beim Sport gesichtet.

Ganz ohne Filter und perfekten Kamera-Winkel lichtete nun ein Paparazzo die Partnerin von Scott Disick (36) ab. Die Blondine sportelte am Mittwoch ganz fleißig im Dog-Pound-Gym in Beverly Hills. Nur in einem weißen Sport-BH und einer hautengen Leggings bekleidet gönnt sich das It-Girl auf den Aufnahmen eine kleine Verschnaufpause. Relativ aus der Puste lehnt sie sich am sogenannten Squat-Rack ab und atmet kurz durch, bevor sie wieder zur Tat schreitet.

Bei dieser Gelegenheit war sie natürlich ohne ihren berühmten Vater unterwegs, doch eine ihrer Begegnungen mit dem Sänger sorgte kürzlich für Lacher. Als sie gerade ein Make-up-Tutorial für das Modemagazin Vogue aufnahm, platzte der "Easy"-Interpret unerwarteterweise herein. Da fragte Sofia ihn ganz spontan: "Willst du uns noch von deiner Beauty-Routine erzählen?", worauf Lionel ganz cool erwiderte: "Ja, meine Beauty-Routine besteht aus Schlaf und Wasser und ich glaube, das ist alles, was ich machen muss."

Backgrid Sofia Richie in Beverly Hills

Backgrid Sofia Richie, Reality-Star

FeatureflashSHM Sofia und Lionel Richie bei den Patron-of-the-Artists-Awards, 2017

