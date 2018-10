Wenn das mal nicht nach ganz großer Liebe klingt! Seit einem Jahr gehen Scott Disick (35) und Sofia Richie (20) als Paar durchs Leben. Dass die Beziehung zwischen dem 35-Jährigen und dem 15 Jahre jüngeren Model so lange hält – damit hatten wohl anfangs die Wenigsten gerechnet. In der vergangenen Zeit machten jedoch dann hartnäckige Krisengerüchte die Runde. Der angebliche Grund: Scott soll den Wunsch geäußert haben, mehr Kinder mit seiner Ex Kourtney Kardashian (39) haben zu wollen. Neue Aussagen eines Insiders sprechen da aber eine ganz andere Sprache: Scott soll seine Sofia sogar in jederlei Hinsicht um einiges mehr schätzen als seine Verflossene!

"Scott und Sofia sind gerade an einem sehr guten Punkt, er hätte niemals gedacht, dass er jemanden so sehr lieben könnte wie Kourtney", plauderte die Quelle gegenüber Hollywood Life aus. "Scott denkt, dass Sofia großartig, sexy und sogar heißer als Kourtney ist!" Doch nicht nur das: Sofia und er hätten stets viel Spaß miteinander, sie lache über all seine schlechten Witze und auch im Schlafzimmer stimme die Chemie zwischen den beiden bestens.

Diese Nachrichten werden Keeping up with the Kardashians-Fans wohl gar nicht gerne hören. Seitdem Kourtney sich von ihrem Toyboy Younes Bendjima (25) getrennt hat, hofften Supporter der Kultfamilie und sogar Clan-Mitglieder wie Kim Kardashian (38) darauf, dass die 39-Jährige und Scott, als Vater ihrer drei Kinder Mason (8), Penelope (6) und Reign (3), erneut zusammenkommen.

Instagram / sofiarichie Sofia Richie, Model

Instagram / sofiarichie Sofia Richie und Scott Disick in einem Hotelzimmer in Las Vegas

Paul Zimmerman/ Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian

