Nicolas Puschmann wollte seine Wahl wohl besonders spannend machen! In der finalen Gentlemens Night bei Prince Charming musste sich der Hottie ein letztes Mal entscheiden. Schlussendlich kürte der gebürtige Hamburger den Podcaster Lars Tönsfeuerborn zum glücklichen Gewinner seines Herzens. Doch Nicolas ließ seine beiden Finalisten vor seiner Entscheidung ganz schön zappeln: Mit einem heftigen Cliffhanger sorgte der Accountmanager für jede Menge Gänsehaut!

Wie es die Zuschauer bereits aus den Der Bachelor- und Die Bachelorette-Finals kennen, wurden die letzten Ansprachen von Nic an seine Kandidaten abwechselnd zusammengeschnitten. So erklärte er Lars in einer langen Sequenz: "Ich bin hierher gekommen, um eine Person zu finden, die mich glücklich macht, die mich erdet, die zuverlässig ist und immer für mich da ist. Und ich suche einen Mann, der mich eine Liebe spüren lässt, die ich noch nie bekommen habe!" Doch dann kam der plötzliche Sprung: "Und ich muss dir leider sagen, Lars, dass es bei dir dafür noch nicht Klick gemacht hat..." Anschließend wurde das Gespräch mit Dominic Smith gezeigt, an dessem Ende Nic jedoch erklärte: "Du hast einen tiefen Platz in meinem Herzen, aber nur als bester Freund und nicht als mein Partner."

Für das Publikum total verwirrend: Entschied sich der Geschäftsmann etwa gegen beide Männer? "Es hat nicht Klick gemacht... aber Bähm!", lachte Nic in der nächsten Sequenz in Lars' Gesicht. Die Überraschung des Rheinländers teilten auch die Fans bei Twitter: "Was ein Finale! Besonders wegen der für mich extrem spannend geschnittenen letzten fünf Minuten!", kommentierte ein User.

TV NOW Dominic Smith und Nicolas Puschmann im "Prince Charming"-Finale

Prince Charming, RTL Lars Tönsfeuerborn und Nicolas Puschmann im "Prince Charming"-Finale

Getty Images Lars Tönsfeuerborn und Nicolas Puschmann, Dezember 2019

